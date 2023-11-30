حزبان كنديان يرفضان تلبية دعوة زيارة إسرائيل

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رفض حزبان من أحزاب المعارضة الفيدرالية الكندية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، زيارة إسرائيل بعد دعوتهما من قبل "منظمة النداء اليهودي المتحد".

وقال زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، للصحفيين خلال تجمع جماهيري في مبنى البرلمان، اليوم الخميس "لدي انطباع بأننا لن نتحكم في الرسالة بمجرد وصولنا هناك إن مجرد وجود نواب متوجهين إلى إسرائيل في السياق الحالي قد لا يُنظر إليه على أنه دعوة للسلام".



أكد حزب بلانشيت لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" في بيان أنه تلقى دعوة لكنه لم يتابعها.



وذكر الحزب الديموقراطي الجديد أن النائب راندال جاريسون، نائب رئيس المجموعة البرلمانية الكندية الإسرائيلية، طُلب منه الانضمام إلى الرحلة لكنه لم يتمكن من التفكير في السفر في اللحظة الأخيرة في ذلك الأسبوع بسبب التزامات سابقة في دائرته".



وتدعو التجمعات الحزبية لكل من الحزب الديمقراطي الجديد، والكتلة الكيبيكية، إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.



وتسببت الغارات الإسرائيلية في وفاة الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفل ونساء خلال نحو 50 يوما.