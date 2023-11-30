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تعرف على قائمة مشروعات مصر الخضراء المشاركة فى Cop28 بالإمارات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:28 ص
تعرف على قائمة مشروعات مصر الخضراء المشاركة فى Cop28 بالإمارات قمة المناخ cop28
كتبت منال العيسوي

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 أعدت  مصر قائمة للمشروعات الخضراء الذكية المشاركة فى  قمة المناخ، التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مدينة اكسبو دبى وتنطلق اليوم الخميس وتمتد حتى  12 ديسمبر 2023.
 
 ‏ تضم قائمة المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، حوالى18 مشروع من افضل المشروعات التى تقدمت للمشاركة فى المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر، وتم اختيارها  من بين أكثر من 5600 مشروع.
 
تنوعت  المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، من حيث المحافظات التى سيتم تنفيذها فيها، حيث ضمت 12 محافظة، من القاهرة الاسوان، ونوعية المشروعات نفسها، لكنها جميعا تعمل فى إطار الحد من اثار التغيرات المناخية، والتكيف  مشروعات الزراعة المناخية الذكية، و الحد من انبعاثات الكربون، و تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد، ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، ومدن مستدامة ، ونقل مستدام ، 
 
جدير بالذكر أنه ستسلم مصر  اليوم رئاسة قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتنظم مصر جناح مصرى رسمى بالمنطقة الزرقاء،
 
 






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