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تعرف على طريقة التقديم بمسابقة المبدع الصغير لطلاب أزهر الإسكندرية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على طريقة التقديم بمسابقة المبدع الصغير لطلاب أزهر الإسكندرية طلاب الأزهر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية طلابها بمختلف المراحل الدراسية للمشاركة فى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، فى دورتها الرابعة عن العام الحالى 2023/2024، والتى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وينتهى التقديم يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

وتنقسم الجائزة للعام الحالى إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز فى كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصري. وتم اختيار موضوع المسابقة هذا العام عن «نصر أكتوبر»، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، ويمكن للراغبين معرفة الشروط والتفاصيل والتقدم إلكترونيًّا عبر الموقع الالكترونى الخاص بالجائزة.

 

 







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