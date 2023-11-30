اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:54 م
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تشكيل لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر غداً

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:00 م
تشكيل لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر غداً صرف معاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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استعدت وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات ديسمبر 2023، اعتبارا من غدا الجمعة، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى، مع  تشكيل لجان لتيسير عمليات الصرف.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه قانون التأمين الاجتماعي عددا من الاشتراطات بموجبها يستحق المعاش أبرزها  بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ،أيضا، بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وانتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها  في القانون
 
 






وزارة التضامن

صرف المعاشات

زيادة المعاشات

منحة أصحاب المعاشات

زيادة المعاش

مواعيد صرف معاش ديسمبر 2023



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