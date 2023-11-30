اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:14 ص
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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:14 ص
تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 646 شاحنة و 160 سيارة.
 
 شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 320 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 326 شاحنة و15 سيارة .
 
 استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة VALSAMITS فيماشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين الحرية ودليلة.
 
 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع و285 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها . 
 
 

 







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