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تحويل الحركات المرورية فى إكسبو دبى من الجمعة للأحد تزامنا مع Cop28

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:08 ص
تحويل الحركات المرورية فى إكسبو دبى من الجمعة للأحد تزامنا مع Cop28 cop 28
كتبت منال العيسوي

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بالتزامن مع استضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، والذى تبدأ فعالياته اليوم الخميس ،أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل مؤقت للحركة المرورية في إمارة دبي على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي في المقطع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع إكسبو، لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر ولغاية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً. 
 
 
ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية متكاملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان انسيابية الحركة المرورية، من خلال استخدام الطرق البديلة، مثل: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الخيل.
 
 
ودعت الهيئة الجمهور إلى استخدام وسائل النقل العام، للوصول إلى وجهاتهم، كما وجهت مستخدمي الطريق نحو الالتزام باللوحات الارشادية على الشوارع، والإشعارات التى ستعرض على الشاشات الذكية المتغيرة حول التحويلات المرورية المؤقتة واستخدام الطرق البديلة.
 
 






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