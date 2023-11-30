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بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر ديسمبر غدا

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:30 ص
بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر ديسمبر غدا بطاقة تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية.
 
على جانب آخر، يستمر جهاز حماية المستهلك فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك التصدى للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها في زيادة أسعار السلع الغذائية، والبيع بأزيد من السلع المعلن بالمخالفة للقانون، حيث يتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.






وزارة التموين

دعم التموين

زيادة دعم التموين

السلع التموينية

زيادة دعم السلع التموينية

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