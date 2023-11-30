انتخابات الرئاسة 2024.. سفير مصر بالكويت يؤكد جاهزية المقر الانتخابى

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أكد سفير مصر ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت أسامة شلتوت جاهزية المقر الإنتخابي لإستقبال الناخبين للتصويت في الإنتخابات الرئاسية غدا الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية الإنتخابية داخل المقر الإنتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف بالكويت.

وقال السفير أسامة شلتوت -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس خلال تفقده وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت المقر الانتخابي لوضع اللمسات الأخيرة لإستقبال الناخبين غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام - إنه تم اختيار صالة أربعة بأرض المعارض لتكون مقر إنتخابيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات ووزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى موقعها المتميز في وسط الكويت وسهولة الوصول إليها وتوفر المواصلات العامة لها، بالإضافة إلى وجود ساحات انتظار كبيرة أمام المقر الانتخابي كما توجد كافة الخدمات بها.

وأكد السفير أسامة شلتوت على وعي وطنية أبناء الجالية المصرية في الكويت وحرصهم على المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة، مشيرا إلى حرص المصريين في الخارج على توصيل صوتهم الانتخابي من خلال تلك الاستحقاقات.

ووجه شلتوت الشكر للجهات المعنية في دولة الكويت على التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لأداء العملية الإنتخابية بمنطقة أرض المعارض بمشرف.

وحول تجهيز المقر بشبكات إنترنت فائقة السرعة، قال شلتوت إنه تم التعاقد مع شركات متخصصة في ذلك، حيث تم التعاون معهم في الإنتخابات السابقة، مؤكدا أنه تم أيضا توفير دعم فني على أعلى مستوى من تلك الشركات في حال حدوث أي عطل لسرعة إصلاحه واستمرار العملية الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

( ويبدأ / بدأ ) تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.