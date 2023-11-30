اليوم السابع: الرئيس السيسى يشارك فى قمة المناخ "كوب 28" بدبى

رصدت صفحات اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، عددا من الملفات والقضايا المهمة، في مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة المناخ "كوب 28" بدبى، وتسليم مصر رئاسة المؤتمر إلى الجانب الإماراتى.

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تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد.. الرئيس السيسى يشارك فى قمة المناخ «كوب 28» بدبى.. الرئيس يركز على جهود الرئاسة المصرية لـ «كوب 27» بشرم الشيخ.. ويعقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات.. و"شكرى" يسلم رئاسة مؤتمر 28COP للجانب الإماراتى



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