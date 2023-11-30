اليوم آخر ميعاد للتقديم فى مبادرة "مُعدّتك شركتك" بالتعاون مع "ابدأ"

كتبت : أماني سمير

ويأتي ذلك من خلال محور التدريب والبحث والتطوير والدور المحور الذي تلعبه المبادرة الوطنية "ابدأ" لتمكين الشباب وتغيير الصورة الذهنيه تجاه التعليم الفني بشكل عام .

تهدف مبادرة "معدتك شركتك" إلى توفير التدريب الفنى التخصصى للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفى والمالى والقانونى للمتدربين.

وعن الحوافز التي سيحصل عليها المتدربين فهي تشمل الآتي:

سيحصل جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي), بالاضافة الى أن الحصول على برنامج الصيانة والإصلاح، وشنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ليس هذا فقط وإنما يستطيع المتدربون الحصول علي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

كما ستوفر المبادرة فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر، وسيحصل المتدربون على القيادة والتشغيل على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

وبعد هذا التدريب منحة مجانية من المبادرة الوطنية " ابدأ " وللتقديم برجاء زيارة هذا اللينك:

‏https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e