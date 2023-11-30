اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الهيئة الوطنية تصدر دليلا للضوابط المنظمة لعمل لجان انتخابات الرئاسة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:00 ص
الهيئة الوطنية تصدر دليلا للضوابط المنظمة لعمل لجان انتخابات الرئاسة المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث تضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع.
 
 
رؤساء اللجان الفرعية:
 
يتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق علي بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع.
كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم ١١ انتخابات رئاسية ، ونموذج رقم 13 , 14, 17, 18, 19, 20, 21 انتخابات رئاسية.
ثانيًا:
علي رئيس اللجنة التأكد من وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.
وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الارشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.
ازالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.
وجود اضاءة جيدة داخل اللجنة.
سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.
سهولة حركة الناخبين.
تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.
الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.
 
ويحدد رئيس اللجنة ما يلي جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعوقلتها، ومراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها.
التأكد 
من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع  البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت علي كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة  الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام اكثر من صندوق.
صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين والتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.
 
وقبل بدء عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بما يلي:
 
أولًا: اثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
ثانيًا: الاطلاع علي النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاص به واثباته بمحضر إجراءات اللجنة.
ثالثًا: استبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماءهم بالكشف الوردي نموذج رقم (١١ أ) إن وجد بالتأشير قرين كل منهم في كشف الناخبين.
رابعًا: توزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين علي أكثر من أمين لجنة بما يضمن حسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين.
 
خامسًا: التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين  داخل اللجنة، ثم اختيار أي 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (١٣) انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها جوانب الصندوق.
 
سادسًا: فض تأمين الصندوق الكرتوني المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية في اليوم السابق، وإفراغ محتوياته علما بأن كل دفتر يحتوي محتوياته علي ( ١٠٠) بطاقة اقتراع ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.






انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة

انتخابات الرئاسة 2024



الموضوعات المتعلقة

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:47 م

جامعة الدول تتابع انتخابات الرئاسة بعد إبرامها مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:39 م

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع "الوطنية للانتخابات" لمتابعة انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:12 م

انتخابات الرئاسة 2024.. سفارات مصر تضع اللمسات النهائية لاستقبال الناخبين.. تصويت المصريين في الخارج ينطلق في نيوزيلندا مساء الخميس.. شكرى يوجه بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل الانتخابات

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة