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المصريون فى نيوزيلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:57 ص
المصريون فى نيوزيلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة المستشار حازم بدوى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

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تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، غدا الجمعة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتبدأ عمليات التصويت فى نيوزيلاندا فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر كأول دولة يتم فيها الاقتراع، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي

 

 

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