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المرشح الرئاسى حازم عمر: سأهتم بذوى الهمم.. وأحد أبنائى من أصحاب القدرات الخاصة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:52 م
المرشح الرئاسى حازم عمر: سأهتم بذوى الهمم.. وأحد أبنائى من أصحاب القدرات الخاصة المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب كامل كامل

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كشف المرشح الرئاسي حازم عمر فى انتخابات الرئاسة 2024 عن أن أحد أبنائه من ذوى القدرات الخاصة.
 
وقال عمر، خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة المؤتمرات: "سوف أهتم بذوى الإعاقة لأننى قلب لين وانا ابنى من ذوى القدرات الخاصة وشوفت جميع أنواع التحديات وأن الأمر لا يقتصر على فكرة بطاقة الخدمات بل يجب تفعيل القانون بكامل مواده".
 
ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.
 
ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.






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