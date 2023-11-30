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الغرفة التجارية المصرية الكندية: تخصيص أتوبيسات لنقل المصريين لجان الانتخابات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:35 م
الغرفة التجارية المصرية الكندية: تخصيص أتوبيسات لنقل المصريين لجان الانتخابات عادل بولس رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية
كتب أحمد عرفة

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قال عادل بولس رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية، إن هناك 450 ألف مصرى في كندا ، وخلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية كانت تصل نسبة مشاركة الجالية المصرية في كندا في الانتخابات حوالى 20 % ونعمل على زيادتها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأضاف رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية،  في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى أن كندا بلد كبيرة ومساحتها كبيرة للغاية، وهناك من يسكنون في بلدان بعيدة ويحتاجون للسفر 5 ساعات بالطائرة من أجل الوصول لمكان التصويت.
 
وتابع عادل بولس، أن هناك مكانين للانتخابات العاصمة الكندية أوتاوا ومونتريال بها قنصلية ، ونعمل منذ شهر على التجهيز لتشجيع المصريين في كندا على المشاركة في الاجتماعات وحملات توعية عبر مؤتمرات ولقاءات وحملات على السوشيال ميديا مع أعضاء الجالية .
 
وقال رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية ، إنه يتم تجهيز أتوبيسات لنقل المصريين للعاصمة الكندية للتصويت في الانتخابات.






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