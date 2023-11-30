العثور على جثث أربعة مهاجرين مغاربة بسواحل إسبانيا

وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء العثور على جثث أربعة مهاجرين مغاربة قرب قاربهم قبالة سواحل مدينة قادش جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة الإسبانية أنه "تم العثور على أربعة رجال مغاربة غرقى قرب قاربهم، قبالة سواحل مدينة قادش الإسبانية، وفق "فرانس برس".

وذكر المصدر أن "القارب كان يستقله 32 مهاجرا مغربيا آخر وصلوا إلى شاطئين قرب قادش".

وأضاف أن "أربعة من المهاجرين وصلوا إلى الشاطئ وحرارة جسمهم منخفضة، ونقل أحدهم إلى المستشفى". فيما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الواقعة.

وتعد إسبانيا إحدى بوابات الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، خصوصا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، وصل "ما لا يقل عن 13 ألفا و44 مهاجرا إلى البر الرئيسي لإسبانيا وأرخبيل البليار منذ مطلع العام حتى 15 نوفمبر، بزيادة 11.5 عن الفترة نفسها من العام الماضي".