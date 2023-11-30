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العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:09 ص
العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة مستشفيات غزة ـ أرشيفية
وكالات

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أفاد التليفزيون الفلسطينى بأن الطواقم الطبية، عثرت على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خُدّج ارتقوا فى مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.

وأشار التليفزيون الفلسطينى إلى أنه وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضى بعد سبعة أسابيع من العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات عدة فى شمال قطاع غزة وتم إخلاء عدد منها تحت وطأة القصف العنيف والحصار المشدد.

وذكر مصدر طبى إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة فى مستشفى النصر للأطفال، حيث تمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى.

وبين المصدر أن جنود الاحتلال منعوا عائلاتهم من الاقتراب من الأطفال الحديثى الولادة، قبل الثلاثاء.

وفى وقت سابق هذا الشهر، استشهد 8 أطفال خدّج بسبب انقطاع الكهرباء اللازم لتشغيل حاضناتهم، بعد منع الاحتلال وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي، قبل أن يتم إجلاء 31 طفلا إلى مستشفيات جنوب القطاع، نقل عدد منهم إلى مصر لمتابعة العلاج.

 







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