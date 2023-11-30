وقال وانج - في تصريح عقب ترؤسه لاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن حل الدولتين هو المخرج الوحيد، مشيرا إلى أن حل القضية لا يفتقر إلى خطط أو شعارات كبرى، ولكنه يفتقر إلى الشجاعة والإجراءات للدفاع عن العدالة.

وأضاف أن "حل الدولتين هو بيت القصيد للعدالة الدولية.. ولا يمكن التراجع عنه وإن الدولة المستقلة هي حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهو حق لا يمكن المقايضة عليه" لافتا إلى أنه في مواجهة الظلم التاريخي الذي يعانى منه الشعب الفلسطينى منذ فترة طويلة، لا أحد لديه عذر للمماطلة وليس هناك مبرر للتقاعس عن العمل، وعندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تؤثر على مستقبل الشعب الفلسطيني، لا يكون لأي بلد حق النقض (الفيتو).

وقال "إن القضية الفلسطينية تقع في قلب قضية الشرق الأوسط ويجب أن يكون لها الأولوية وليس التهميش على جدول الأعمال الدولي" مشيرا إلى أنه فقط عندما يتم تنفيذ حل الدولتين بالكامل، يمكن للشرق الأوسط أن يتمتع بسلام حقيقي وإسرائيل تتمتع بأمن دائم.

وتدعو الصين إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية لمواصلة بناء التوافق بشأن تعزيز السلام ووضع جدول زمني وخارطة طريق ملموسين للدفع باتجاه تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.