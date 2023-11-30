الصحة العالمية: وثقنا مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية فى غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، على أن مجموع الهجمات الإسرائيلية على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203 هجمة، وأن المنظمة وثقت منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية فى قطاع غزة وإصابة 718، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
الصحة العالمية: وثقنا مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية فى غزةالخميس، 30 نوفمبر 2023 02:34 م
الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد
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