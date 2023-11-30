الصحة العالمية: وثقنا مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية فى غزة

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، على أن مجموع الهجمات الإسرائيلية على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203 هجمة، وأن المنظمة وثقت منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية فى قطاع غزة وإصابة 718، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.