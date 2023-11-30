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الخشت يهنئ الدكتور أحمد رجب بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:58 م
الخشت يهنئ الدكتور أحمد رجب بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب الدكتور أحمد رجب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رجب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شؤون التعليم والطلاب والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.
 
 
 
ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد رجب بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، والحفاظ على الطفرة الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في المربع  الذهبي للنشر الدولي وتحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.
 
 
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة العالمية.
 
 
 
 






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