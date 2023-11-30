البورصة تتلقى طلب قيد شركة بسوق المشروعات الصغيرة برأس مال 75مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية ، تلقي طلب قيد أسهم شركة كارجو للاستثمار العقاري بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وبلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمراد قيده 75 مليون جنيه بعدد أسهم 750 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وذلك تنفيذًا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير عام 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.