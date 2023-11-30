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البنتاجون: نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة لكن أموالنا تنفذ

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:02 م
البنتاجون: نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة لكن أموالنا تنفذ سابرينا سينج
وكالات

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قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة كجزء من الميزانية العسكرية المعتمدة، لكن هذه الأموال تنفد بالفعل.
 
وأضافت سينج، فى إفادة صحفية: “نواصل تزويد أوكرانيا بما في وسعنا وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتاحة.. أموالنا تنفد”.
 
وأوضحت أن “السلطات الأمريكية تأمل أن يقبل الكونجرس طلب الرئيس جو بايدن بتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة من أجل مواصلة تقديم الدعم العسكرى”.
 
وفي وقت سابق من اليوم، رفضت النائبة الأمريكية، مارجورى تايلور جرين، خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.
 
وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.
 
وأضافت عضوة الكونجرس: "أوكرانيا ليست الولاية الأمريكية رقم 51… توقفوا عن تمويل أوكرانيا".






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