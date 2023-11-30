الانتهاء من مركز علاج الإدمان بجامعة أسوان تمهيدا لافتتاحه قريبا

أسوان- صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان ، أنه تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية بمركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، إنه في إطار العمل علي توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل علي استكمال المنشآت الطبية قد تم الإنتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بمشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة .

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضي الإدمان وفقاً لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، أن مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز 95 سرير إضافة إلي ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضي ،وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب، إلي أن محافظة اسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية فى محافظات بورسعيد وقنا والغردقة ومرسي مطروح والمنيا.

وأضاف بأن هذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضي الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع المرضي من محافظات جنوب الصعيد.