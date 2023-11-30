وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى بين الجانبين، وتطرقا أيضا إلى ملف مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي تصب في مصلحة جميع دول العالم.