اعترافات حلوانى سرق متعلقات عامل بالقاهرة: غافتله واستوليت على هاتفه

كتب سليم على

أدلى حلوانى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة، تفيد قيامه ب سرقة هاتف محمول وحقيبة من عامل بمحل سجاد فى منطقة السلام بأسلوب المغافلة.

واضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه أستغل انشغال المجنى عليه فى عمله وتوجه نحوه وغافله وسرق متعلقاته الشخصية وفر هاربا، وانه ضبط قبل بيع متحصلات السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.