اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:24 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ9.5 جنيه

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ9.5 جنيه خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا  :
 
-الطماطم بـ 9.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.
 
‏-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16  جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه.
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.
 
-جوافة بـ 21 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
 
 
 






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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