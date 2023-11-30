اتحاد المصريين بالخارج يطلق غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين حول العالم

كتب محمود راغب

يطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، غدا الجمعة غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، بداية من الجمعة وحتى الاحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج .

وأكد الاتحاد أنه يحرص على متابعة العملية الانتخابية من خلال أعضاءه وفروعه المنتشرة في أنحاء العالم، وقد عقد الاتحاد العام للمصريين عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي للترتيب حول حشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما عقد اجتماعات أخرى مع فروعه في كافة انحاء العالم للوصول إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة .

و استعدت مجموعات من المصريين في كل انحاء العالم للعملية الانتخابية بكافة أوجه الدعاية والدعم والإمكانات اللازمه وسيكون أول يوم لموعد الانتخابات عطله رسمية لكافة العاملين في الخارج في المنطقة العربية وثاني يوم يعتبر اجازة عند البعض الآخر ،واليوم الثالث أيضاً اجازة في المنطقة الأوربية وامريكا .

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن العرس الديموقراطي لا بد وأن يكتمل لاكتمال الحياة الديمقراطية والانجازات والمشروعات الكبرى، لاسيما وأن التحديات التي تشهدها المنطقة تحديات جسيمة تحتاج إلى قائد لديه الخبره المناسبة في قيادة الدوله المصرية المحورية الرائده بين اشقائها العرب والكتلة الأفريقية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم 3،2،1 ديسمبر 2023 أيام الجمعه والسبت والأحد وأن الوطن في حاجه لأبنائه في الخارج للنزول والمشاركة بقوة فى هذا العرس الديمقراطى .

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.