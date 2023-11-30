"إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة" مشروع جامعة الإسكندرية فى قمة المناخ

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت جامعة الإسكندرية بمشروع لإنتاج الطاقة بقمة المناخ وهو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بجامعة الإسكندرية وحظي بإعجاب زوار الجناح، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الصناعية وينشر "اليوم السابع" تفاصيل المشروع.

ويعتبر المشروع مصدر هام للطاقة واستخدامه في صناعات عديدة من البتروكيماويات والأسمدة وكبرى الصناعات، فضلا عن الحلول التي يُقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية في أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل، ما يُساهم في الحد من الانبعاثات الضار.

وقدمت عرضاً بعنوان (مبادرات جامعة الإسكندرية)عن المشروعات المختلفة التي تهدف الي الاستدامة و تم تقديم عرض عن المشروع الخاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال فعاليات حيث يتم تخزين الطاقة في صورة كيميائية وذلك يساعد علي تقليل الانبعاثات الكربونية و توفير مصدر للطاقة وتخزينها.