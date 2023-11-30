إنتاج الفدان يصل لـ1000 قفص.. شاهد فرحة مزارعى المنيا بمحصول الطماطم

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرا مصورا عن محصول الطماطم بمحافظة المنيا، والذى حول الأرض الصفراء إلى جنة خضراء، وتزرع محافظة المنيا، مساحات شاسعة من الطماطم فى قرى غرب المحافظة على الطريق الصحراوى الغربى.

من جانبه، قال رفعت موسى، أحد مزارعى الطماطم بالمنيا، إن محصول الطماطم يتم زراعته أكثر من عروة، منها الصيفى والشتوى والخريفى، ويتم اختيار التقاوى بموجب درجة الحرارة التى يتم زراعة المحصول فيها، وهو من المحاصيل الاستراتيجية، التى تهتم بزراعتها الدولة، وقد ساهمت الأرض الصحراوية فى اتساع مساحة المزروع من الطماطم فى المحافظة، ليس فقط المساحة بل أيضا الإنتاجية مرتفعة عن الأرض الطينية.

وأضاف رفعت، أن طرق الزراعة تبدأ بالشتلات ثم الرى والتسميد والمتابعة من خلال المقاومة حتى نحصل على محصول مميز، وهذا ما جنيناه هذا الموسم، فإن الإنتاجية مرتفعة عن الأعوام السابقة، ونحن حريصين على استخدام الاساليب الحديثة للرى لأن الطماطم لا يحتاج لمياه الغمر وإنما مياه التنقيط.

أما خلف مرزوق، أحد المزارعين، قال أنه يزرع الطماطم منذ الصغر فى الأرض الطينية، لكن مع الأرض الصحراوية المحصول مختلف، حيث أن إنتاجية الفدان تصل إلى 1000 قفص، وكل قفص من 25 إلى 30 كيلو وهذه إنتاجية مرتفعة عن الأرض الطينية، كما أن تكلفة الزراعة فى الأرض الصحراوية منخفضة تماما عن الأرض الطينية، حيث يتم زراعته على مصاطب بشكل مستوى حتى لا تزيد المياه على الأرض وتصاب جذوع الشتلات وتفسد.

أما يوسف مرزوق، أحد المزارعين، فقال أن فدان الطماطم يأخذ ما بين 7 إلى 8 آلاف عود، ولابد أن تكون نوعية الشتلات ملائمة لحالة الطقس حتى تتحمل وتنمو سريعا ومدتها فى الأرض 90 يوما، ويتم زراعة هذه العروة فى شهر أغسطس، ويبدأ موسم الحصاد فى نوفمبر وديسمبر، ثم يتم تجريف الأرض وزراعة العروة الأخرى.

واستطرد قائلا: "نأتى بالشتالات ثم يتم غمر الأرض بالمياه بعدها نحفر حفر ونبدأ عملية الزراعة وبعد ذلك التسميد والمتابعة، ومحصول الطماطم يحتاج إلى رعاية خاصة حتى لا تفسد جذور الشتالات بسبب كثرة المياه، لذلك يتم زراعة المحصول على مصاطب متساوية وفى موسم الحصاد توفير فرص عمل كثيرة للشباب من خلال الجمع والنقل والتحميل".

اثناء تحميل الطماطم



أقفاص الطماطم تمهيدا لبيعها



المزارعين خلال موسم الحثاد



تعبئة الطماطم بالأقفاص



تعبئة الطماطم ونقلها للأسواق



جمع محصول الطماطم



حصاد الطماطم



فرحة المزارعين بالطماطم



مزارع يمسك بالطماطم



مزارع يفرز الطماطم