إكوادور تتسلم رئاسة مجلس الأمن عن شهر ديسمبر

كتبت : هند المغربي

تتسلم دولة الإكوادور رئاسة مجلس الأمن عن شهر ديسمبر خلفا لرئاسة الصين لمجلس الأمن التي كانت في شهر نوفمبر والتي تسلمتها من البرازيل التى تولت رئاسة المجلس خلال أكتوبر الماضى.

وكان مجلس الامن قد عقد عدد من الجلسات والاجتماعات الطارئة تزامنا واحداث التصعيد في غزة حيث جاءت رئاسة الصين الدورية للمجلس وسط معترك معقد من التطورات العنيفة في منطقة الشرق الأوسط ، نتيجة الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

حاول مجلس الأمن الدولي مرتين إصدار قرارات لوقفها لكن باءت المحاولات بالفشل بسبب الفيتو وانعدام التوافق بين أعضائه، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع استثنائي لإدانة كافة أشكال العنف ضد كافة المدنيين، داعيا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .