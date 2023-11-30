اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إحالة مدير مدرسة فى الدقهلية و2 آخرين للشئون القانونية بسبب "الملوخية".. صور

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:08 م
إحالة مدير مدرسة فى الدقهلية و2 آخرين للشئون القانونية بسبب "الملوخية".. صور إحالة مدير مدرسة فى الدقهلية و2 آخرين للشئون القانونية
الدقهلية شريف الديب

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قرر اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط فى العمل.
 
جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التى أجراها رئيس المركز، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازى، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.
 
وأثناء مرور رئيس المركز على أحد المدارس، تبين وجود كمية من "الملوخية" على المكتب بجوار الموظفين، وتقرر إحالتهم للتحقيق، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافى أى ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.
 
رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية خلال الجولة
رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية خلال الجولة

رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية يحيل مدير مدرسة و2 آخرين للشئون القانونية بسبب الملوخية
رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية يحيل مدير مدرسة و2 آخرين للشئون القانونية بسبب الملوخية

الملخية على كرسي الموظف
الملخية على كرسي الموظف

 







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