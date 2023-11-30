اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:54 م
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إحالة أوراق متهمين بجلب مادة مخدرة من الخارج داخل حاوية بميناء الإسكندرية للمفتى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:27 م
إحالة أوراق متهمين بجلب مادة مخدرة من الخارج داخل حاوية بميناء الإسكندرية للمفتى هيئة المحكمة
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بإحالة أوراق كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة مادة الأمفيتامين المخدر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.

تبين من التحقيقات، أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالاوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي علي مواد مخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة ،وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و " ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي ، حيث ثبث من التحقيقات ، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائه وخمس وتسعون كيلو وأربعمائة وخمسون جراما، وأن العينات المستقطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات ووزنت 34.900 كيلو كجم.







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اخبار اليوم




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