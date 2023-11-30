أمين عام الأمم المتحدة: علينا وقف استخدام الأسلحة الكيميائية نهائيا

كتبت : هند المغربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة عقد العزم على وقف استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي، جاء ذلك في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ، بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة .

وقال جوتيريش "إن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، هو مناسبة مهيبة لتكريم أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا بهذه الأسلحة المروعة"مضيفا: "اليوم نتذكر الحوادث المروعة للأسلحة الكيميائية في العالم "

وأوضح جوتيريش أن إنهاء هذه الآفة يعني الوفاء بدعوة اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمنع استخدام أي أسلحة كيميائية، ووضع حد لإفلات من يستخدمها من العقاب، وخاصة ضد المدنيين"

وفي وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار - بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.