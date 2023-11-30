اليوم السابع
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أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين: الاستثمارات الخليجية مرحب بها فى مصر (فيديو)

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:32 م
أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين: الاستثمارات الخليجية مرحب بها فى مصر (فيديو) أحمد شيحة

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نفى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، ما نسب إليه من تصريحات نقلت على لسانه بشأن العلاقات التجارية مع دول الخليج، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار عن الصحة، وجاء بعد عملية مونتاج غير منضبطة.
 
وأكد شيحة أن الاستثمارات الخليجية محل ترحاب داخل مصر، فإذا كانت السعودية والإمارات بلدنا الثاني، فالعكس صحيح. 
 
وقال شيحة في مقطع فيديو، مساء اليوم الخميس: "ما جاء في الفيديو غير مضبوط، كنت بشيد بالعلاقات التجارية والاستثمارات الأجنبية خاصة دول الخليج العربى".
 
 
وأضاف: "العلاقات على أعلى مستوى بنرحب بالاستثمارات بالكامل إحنا عايزين دول الخليج أكتر وأكتر"، مشيرًا إلى أن مصر بلد مؤهلة وتفتح ذراعيها للإخوة في الخليج وكل الاستثمارات الأجنبية.
 
واختتم: "ما حدث سوء فهم، وليست هذه الرسالة المقصودة، بقول للإخوة في الخليج خاصة الإمارات والسعودية أهلا وسهلا بيكم".
 
 






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