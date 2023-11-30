أبو الغيط وجوتيريش يبحثان تطورات الوضع في غزة

بيشوى رمزى

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة مباحثات ثنائية مع أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، وذلك على هامش مشاركة ابو الغيط بجلسة لمجلس الأمن عقدت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين وخصصت لمناقشة الوضع في غزة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن جلسة المباحثات مع جوتيريش شهدت توافقا كبيرا في الرأي حول ضرورة وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، والعمل على إدخال المساعدات إلى القطاع على نحو مستدام وبصورة تلبي حاجات السكان الذين يقفون على حافة المجاعة.

وأضاف رشدي أن ابو الغيط عبر مجددا عن تقديره لمواقف جوتيريش التي عكست روح ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني بصورة مطلقة وليست انتقائية.

وأضاف رشدي ان الطرفين بحثا سبل العمل على الصعيد الدولي من أجل تكثيف الزخم المناهض لاستمرار الحرب الاسرائيلية على غزة، وكيفية تحويل الهدن الإنسانية الى وقف شامل لإطلاق النار.