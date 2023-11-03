وكيل تعليم كفر الشيخ: 23 مديرا من خريجى الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مديرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، 23 مديراً، ضمن خريجي الدفعة المرحلة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تثقيف وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف، ضمن خطة الدولة المصرية لإعداد قيادات شابة لديها الكفاءة والقدرة على قيادة عجلة التقدم وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مقدماً التهنئة، لأبناء المحافظة، الذين اجتازوا الدبلومة المهنية في الإدارة، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية ، وأنه حرض على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور لطرح الأفكار والمقترحات بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وتطوير الآداء والتميز فى العمل.