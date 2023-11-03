وكيل تضامن كفر الشيخ: نقدم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز متحدى الإعاقة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، مركز متحدى الاعاقه ببلطيم، بحضور وديع مجدى مدير إدارة التنمية، ومصطفى صبري مدير إدارة الجمعيات، والدكتورة نسمة حليم بإدارة الجمعيات، والمركز مكون من 5 طوابق، ويضم عدة أقسام لخدمة وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، يتكون المركز من قسم العلاج المائى، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم التخاطب وتنمية المهارات، وغرفة التكامل الحسى، وغرفة التدخل المبكر، وأطفال الداون، ورعاية أطفال التوحد، وغرفة الأكاديمي، وغرفة الورش الفنية، موجهة بالشكر للقائمين على نجاح هذا الصرح والذي يقوم بخدمات عظيمة لعلاج الأبناء من ذوي الاحتياجات .

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، ودعم أسرهم مادياً ومعنوياً، ليستطيعوا استكمال المسيرة مع أنجالهم، ونقدم لهم يد العون باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.