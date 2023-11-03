وزير الشباب والرياضة يلتقى الوفد الفلسطينى المُشارك بسفينة النيل للشباب العربى

تقرير خاص

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الوفد الفلسطيني المُشارك بسفينة النيل للشباب العربى، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير، بمشاركة 15 دولة عربية.

جاء اللقاء بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ومسئول السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن الفضية الفلسطينية منذ بداية التصعيد، وقال الوزير : "يشرفنا ويسعدنا وجودكم معنا لحين عودة الأوضاع إلي طبيعتها وتزول الأزمة، كل التحية والتقدير والامتنان لكم وللشعب الفلسطيني.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أهمية التضامن والوحدة في مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية على تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، آملةً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريباً.

من جانبهم ، توجه أفراد الوفد الفلسطيني بخالص الشكر والعرفان للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة علي حسن الاستضافة والرعاية المقدمة لهم.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد وجه المعنيين بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة الوفد الفلسطيني فور انتهاء فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، حتي العودة لفلسطين الشقيقة.