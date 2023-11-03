وزير التنمية المحلية يفتتح عددا من المشروعات غدا بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

يفتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، غدا بالدقهلية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية.

وجرى إنشاء المركز تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة، ليكون بذلك إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

يذكر أن محافظة الدقهلية تنتظر غدا السبت، زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات اليدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش فى المنصورة.

وتبدأ زيارة وزير التنمية المحلية بالوصول إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، فى العاشرة صباحاً ويستقبله الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، ثم عقب ذلك يفتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية وعقب ذلك يتفقد وزير التنمية المحلية.

اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أى أزمة أو كارثة قد تحدث.

ومن المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والذى يتضمن رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من استاد المنصورة وصولًا إلى ميدان ام كلثوم ويتفقد بعد ذلك معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش أمام حى شرق المنصورة ثم يتفقد بعد ذلك مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل ويضم طريق سيارات وممشى سياحى ترفيهى لأبناء الدقهلية بإجمالى طول 1,250 متر، ويتم تنفيذه على عدة مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشى سياحى على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

ويختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بافتتاح معرض "مبادرة أيادى مصر" والمقام فى حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذى سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهى بتاريخ 14 من شهر نوفمبر الجارى 2023. ويهدف المعرض الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.