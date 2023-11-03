وزير الأوقاف يكرم 11 من الأئمة والقائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة 11 أمام والقائمين على مساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بمدينة الغردقة، وكذلك 4 من العاملين والإدارين والواعظين، بمديرية أوقاف البحر الأحمر وذلك فى ختام القافلة والمعسكر التثقيفى والدعوى لأئمة وواعظات الأوقاف بالبحر الأحمر.

وحصل المكرمين من العاملين والواعظات وكذلك الأئمة الأربعة بمديرية أوقاف البحر الأحمر على شهادة تقدير ومبلغ مالى 5 آلاف جنية لكلا منهم.

وقال وزير الأوقاف خلال حفل تكريم الأئمة والواعظات، إنا نؤكد على أئمة المساجد أنه لا يمكن بيع أى كتب أو عرص أى كتب إلا كتب الوزارة أو المعتمدة من الوزارة فقط .

وأضاف وزير الأوقاف، أن مسجد الغردقة يمتلك مركز ثقافى بداخله عدد كبير من الكتب الدينية المترجمة لعدة لغات مختلفة، وكذلك كتب كثيرة للأطفال، وهى كتب قيمة.

وأكد وزير الأوقاف على مجالس إدارات وآئمة مساجد التى حصلت على الجودة الحفاظ على المساجد وكذلك الحفاظ على نظافتها بشكل دورى، وكذلك حض مجالس الإدارات الأخرى بالحفاظ على المساجد المختلفة للحصول عل شهادة الجودة .

وحضر اللقاء اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نائب عن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.