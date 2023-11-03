وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة ويكرم المتميزين من الأئمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، صلاة الجمعة،بمسجد الميناء الكبير، بمدينة الغردقة ، بحضور كمال سليمان سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يؤدى الخطبة اليوم من مسجد الميناء الكبير الدكتور محمد عزت الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية.

ومن المقرر أن يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور سكرتير عام مساعد البحر الأحمر الأئمة المتميزين من الأئمة والإدارين والوعاظ والواعظات بأوقاف البحر الأحمر داخل دار مناسبات مسجد الميناء الكبير بالغردقة .

كما يسلم عقب صلاة الجمعة اليوم الوزير طنين من لحوم الأضاحى للتضامن الاجتماعى لتوزيعها بمعرفتهم على الأسر الأكثر احتياجا، كما يكرم الوزير القائمين على المساجد التى حصلت على اعتماد الجودة من وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.