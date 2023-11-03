اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة ويكرم المتميزين من الأئمة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:47 ص
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة ويكرم المتميزين من الأئمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، صلاة الجمعة،بمسجد الميناء الكبير، بمدينة الغردقة، بحضور كمال سليمان سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يؤدى الخطبة اليوم من مسجد الميناء الكبير الدكتور محمد عزت الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية.
 
ومن المقرر أن يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور سكرتير عام مساعد البحر الأحمر الأئمة المتميزين من الأئمة والإدارين والوعاظ والواعظات بأوقاف البحر الأحمر داخل دار مناسبات مسجد الميناء الكبير بالغردقة .
 
كما يسلم عقب صلاة الجمعة اليوم الوزير طنين من لحوم الأضاحى للتضامن الاجتماعى لتوزيعها بمعرفتهم على الأسر الأكثر احتياجا، كما يكرم الوزير القائمين على المساجد التى حصلت على اعتماد الجودة من وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.
 
 
 

 

 







البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

وزير الأوقاف

مسجد الميناء الكبير




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة