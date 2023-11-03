هدنة إنسانية وخروج الأمريكيين من غزة.. أهداف بلينكن من زيارته لإسرائيل

كتبت : نهال أبو السعود

قال مسئول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست ان وزير الخارجية انتوني بلينكن يسعى في زيارته إلى إسرائيل لدفع حكومة نتنياهو للموافقة على هدنة إنسانية بقطاع غزة.

ووصل بلينكن اليوم الجمعة لإسرائيل ضمن جولة إقليمية للمنطقة وهي الثانية خلال وقت قصير، ووفقا للصحيفة فان بلينكن سيسعى لهدنة إنسانية تسمح بخروج كل الأمريكيين من غزة وأيضا الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم فصائل المقاومة ووصول المساعدات للقطاع المحاصر.

وأضاف بأن إطلاق هدنة إنسانية، سيكون من ضمن المقترحات الامريكية لتسهيل دخول المساعدات وخروج الرهائن من غزة.

وأكد بلينكن، الخميس، للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى اسرائيل "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة"، مؤكدا هذا أمر تلتزمه الولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، بلينكن ومساعديه سيناقشون، خلال جولتهم الإقليمية، محادثات مع نظرائهم في الدول العربية بشأن خطط حكم غزة بعد أن تنهي إسرائيل عملياتها العسكرية الرئيسية هناك.

ويقول المسؤولون المشاركون في الجلسات إنه من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل، ولكن من المتوقع أن تطرح القضية خلال زيارة بلينكن إلى المنطقة.

وسبق أن دعا البيت الأبيض لهدنة إنسانية مؤقتة للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكنه رفض حتى الآن مناقشة وقف شامل لإطلاق النار اعتقادا منه أن ذلك يخدم فصائل المقاومة.

تسعى واشنطن إلى إجلاء دفعات أخرى من رعاياها العالقين في غزة من خلال مفاوضات مكثفة بوساطة مصر ، بعد دفعة أولى من الامريكيين غادرت القطاع الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي.

وخلال جلسة أمام الكونجرس قال بلينكن إن حوالي ألف شخص، بينهم 400 يحملون الجنسية الأمريكية وأقاربهم، يطلبون المساعدة من واشنطن للخروج من غزة.

وعلى الجانب الاخر، رفض مكتب نتانياهو التعليق على الاقتراح الامريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار.