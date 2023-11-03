اليوم السابع
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نقابة المُعلمين: نحتاج 100 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف معاشات الأعضاء

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 02:00 ص
نقابة المُعلمين: نحتاج 100 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف معاشات الأعضاء إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن قيمة دفعة المعاشات للأعضاء فقط والتي تم صرفها منذ أيام بلغت 100 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، لافتا إلى أن النقابة مُطالبة بتوفير المبلغ نفسه وأكثر كل 3 أشهر نظرا لاستمرار زيادة أعداد المحالين للمعاش، رغم محدودية موارد النقابة، لافتا إلى أنه سيتم صرف دفعة المعاشات للورثة المستحقين خلال الشهر الجارى، فور توفير الموارد اللازمة لذلك.
 
وأوضح شاهين لـ"اليوم السابع"، أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، وموارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى تسلم إدارة النقابة ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.
 
وكان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، قد قال إن النقابة صرفت دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر، رغم الزيادة المستمرة فى أعداد أصحاب المعاشات بالنقابة.






نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

صرف معاشات نقابة المعلمين

معاشات اكتوبر




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