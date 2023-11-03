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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:24 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، وبينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الوجودة بالميناء 34 سفينة.  
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35977 طن تشمل: 3630 طن رمل و 8422 طن يوريا و 1488 طن كلينكر و3600 طن زيت صويا و 6462 طن أسمنت و8757 طن بضائع متنوعة و3568 طن جبس معبأ .
 
 
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38624 طن تشمل :  5473 طن خردة و 7700 طن ذرة و 11018 طن حديد و 5700 طن ابلاكاش و 8733 طن قمح.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 16 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 12 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 764 حاوية مكافئة .
 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67569 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418972 طنًا .
 
وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4568 شاحنة .
 
 






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