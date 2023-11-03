معارض أثرية مؤقتة ومشروعات ترميم.. أبرز إنجازات السياحة والآثار × أسبوع

البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني
بدأ المجلس الأعلى للآثار في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني، والذي يشغل المنزل الأثري لعرب كلي، الذي شغل منصب محافظ رشيد في العصر العثماني.
إقامة المعرض الأرشيفي المؤقت "متاحفنا بعدسة أرشيفية" بالمتحف المصري بالتحرير
استضاف المتحف المصري بالتحرير معرضًا أرشيفيًا مؤقتًا بعنوان "متاحفنا بعدسة أرشيفية" بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام.
احتفال متحفي المجوهرات الملكية بالإسكندرية وطنطا بالغربية بمرور 37 و33 عامًا على افتتاحهما على التوالي
احتفل متحفي المجوهرات الملكية بالإسكندرية وطنطا بالغربية بذكرى افتتاحهما لأول مرة أمام الجمهور، حيث مر 37 عامًا على افتتاح متحف المجوهرات الملكية، و33 عامًا على افتتاح متحف طنطا.
المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد عرض الفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"
شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عرض الفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"، والذي أنتجته وشاركت في عرضه بالمتحف منصة الترفيه العالمية نتفليكس.
نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث سبل التعاون
استقبلت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، سفير سنغافورة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.
المتحف اليوناني الروماني يستقبل وفد موريتاني رفيع المستوى
استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وفد رفيع المستوى من موريتانيا يضم وزير التجهيز والنقل الموريتاني والوفد المرافق له.
المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل مستشار الأمن القومي بالمجر وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مستشار الأمن القومي بالمجر، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لهما.
إقامة معرضين أثريين مؤقتين بمتحف جاير أندرسون
ينظم متحف جاير أندرسون معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر، لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية الفريدة التي ترجع لعصور تاريخية مختلفة.
مشاركة نائب الوزير لشئون السياحة في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"
شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" بشرم الشيخ، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية.
انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثارانعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاحتفال بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية
احتفلت متاحف كل من شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاحهم، حيث أقامت عددًا من الفعاليات احتفالًا بهذه المناسبة.
مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن
استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكباً.
متحف الشرطة القومي يُنظم معرض أثري مؤقت عن الأسلحة الحربية لتوت عنخ آمون
يُنظم متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، المعرض الأثري المؤقت "الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون"، لمدة شهر، بمناسبة إحياء ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير في 1922.
وزارة السياحة والآثار تُطلق فيلم قصير عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي
أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم قصير عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل.
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