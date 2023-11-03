مصرع 7 أشخاص وانقطاع للكهرباء فى أوروبا بسبب عاصفة كيران.. فيديو

فاطمة شوقى

أبقت العاصفة كيران معظم أنحاء أوروبا الغربية في حالة تأهب، حيث تسببت أمطارها الغزيرة ورياحها في مصرع 7 أشخاص - في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، وتؤثر الفيضانات الشديدة أيضًا على أيرلندا الشمالية وجنوب المملكة المتحدة، بينما أعلنت بلجيكا وهولندا حالة تأهب وطنية.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن العاصفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وفوضى في النقل الجوي والسكك الحديدية في جميع أنحاء المنطقة.

ولقي ما لا يقل عن 7 أشخاص حتفهم بسبب الأمطار والرياح القوية، التي بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة، الناتجة عن عاصفة كيران أثناء مرورها عبر أوروبا، ولقت امرأة مصرعها في مدريد عندما سقطت شجرة عليها وفى فرنسا توفى سائق شاحنة أيضا بعد سقوط شجرة على سيارته.

وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين، في مدينة جينت البلجيكية شمال غربي البلاد، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وامرأة بسبب سقوط الأشجار.

وفي ألمانيا، أفادت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 46 عاما توفيت أيضا جراء سقوط شجرة في جبال هارتس شمالى البلاد، وتوفي رجل في بلدة فينراى بهولندا في نفس الظروف.

وقالت شركة يوروستار، التي تشغل القطارات بين هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إن حركة المرور "قد تتأثر" وأوصت بتأجيل الرحلات. وألغت عدة مطارات مئات الرحلات الجوية، انتظارا لتطور الأحوال الجوية.

وأوضح خبراء من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet) أن قوة هذه العاصفة ترجع إلى التولد الدائري المتفجر، وهي ظاهرة تحدث عندما يشتد نظام الضغط المنخفض بسرعة غير عادية.