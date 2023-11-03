اليوم السابع
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مصرع 27 شخصا في حريق بمركز لعلاج الإدمان شمالى إيران

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:36 ص
مصرع 27 شخصا في حريق بمركز لعلاج الإدمان شمالى إيران حريق - أرشيفية
وكالات

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لقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة في حريق في مدينة لانغارود بمحافظة غيلان شمالي إيران

وقالت السلطات القضائية في إيران إن حريقا كبيرا اندلع، الجمعة، في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، مودياً بحياة 27 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.

 







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