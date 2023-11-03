اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسجد باريس الكبير يندد بانتشار خطاب معاد للمسلمين فى فرنسا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:14 م
مسجد باريس الكبير يندد بانتشار خطاب معاد للمسلمين فى فرنسا الشرطة الفرنسية
أ ش أ

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أعرب المسجد الكبير في باريس، اليوم /الجمعة/ عن قلقه إزاء الانتشار التدريجى لخطاب العنصرية والكراهية ضد مسلمى فرنسا، داعيا السلطات إلى مكافحة هذه الظاهرة التى تؤدى إلى تفاقم التوترات في البلاد بشكل خطير. 
 
وقال عميد المسجد شمس الدين حفيظ -في بيان- "يعرب المسجد الكبير في باريس عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الحاد في الأفعال والخطابات التي تطال جماعات وأشخاص وممتلكات، بسبب انتماءاتهم الدينية، مهما كانت، في فرنسا". 
 
وأشار إلى أن هذا التصعيد يقوض التعايش الديني ويؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير في بلادنا، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط مأساة لا تطاق"، مطالبا السلطات العامة باتخاذ كل التدابير لمكافحة هذه الظاهرة. 
 
كما أعرب عن قلقه أيضا إزاء التصريحات التي وصفها بالمشينة والمرفوضة والتي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بهدف تشويه صورة المواطنين المسلمين وإبعادهم من المجتمع الوطني.






الشرطة الفرنسية

فرنسا

باريس

مسجد باريس الكبير

المسلمين




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