مساعد وزير البترول للشئون التجارية: قرار تثبيت سعر السولار لعدم زيادة الأسعار

كتبت مروة الغول

قال خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن المتغيرات العالمية والإقليمية كان لها تأثير على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والخام وعند اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وجدت زيادة أكثر من 10% عند مقارنة الربع الحالى بالربع السابق في يوليو الماضي، فقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بنسبة 10% وثبات سعر السولار لما له من تداعيات على المواطن ونقل الركاب والبضائع.

وأضاف مساعد وزير البترول للشئون التجارية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض زيادة سعر السولار ولكن القيادة السياسية رفضت الزيادة، وذلك حماية لمحدودي الدخل لانها ستؤدي إلي زيادة في أسعار النقل والسلع الاستهلاكية وزيادة نسبة التضخم في الأسواق وبالتالى كان تثبيت سعر السولار.