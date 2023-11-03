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محافظ بورسعيد يشدد على رؤساء الأحياء عدم إضاءة أعمدة كهرباء الشوارع نهارا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:27 م
محافظ بورسعيد يشدد على رؤساء الأحياء عدم إضاءة أعمدة كهرباء الشوارع نهارا جانب من الاجتماع
بورسعيد - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع رؤساء الأحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بالأحياء.

ومن جانبه شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا في شوارع المحافظة، موجها بالمرور الدورى للتأكد من التزام الأحياء بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارا.
 
كما وجه بترشيد استهلاك الوقود بالنسبة للمعدات واللآلات المستخدمة في الأحياء بنسبة 50%، ويعمل بهذا القرار بداية من اليوم، هذا فضلا عن إطفاء جميع إضاءات المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.






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محافظ بورسعيد يشدد عدم اضاءة اعمدة الكهرباء بالشوارع




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