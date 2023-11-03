محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 123 مشروعا ضمن حياة كريمة شرق قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم تنفيذ 123 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% من أصل 135 مشروعا فى 4 قرى بالقنطرة شرق شرق قناة السويس، تضم 37 تابعا لها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن قرى القنطرة شرق تم دخولها فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها 135 مشروعا خدميا وتنمويا، وتم الانتهاء من 123 مشروعا بنسبة إنجاز 100%، وتشمل عددا من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ووحدات طب أسرة ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.